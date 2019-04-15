ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.

«ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированные самолеты Ту-95МС. В текущем месяце ТАНТК сдал экипажам дальней авиации два прошедших капитальный ремонт и модернизацию самолетов Ту-95МС. 11 апреля совершил перелет к месту своего базирования Ту-95МС с бортовым номером «24». 13 апреля на свой базовый аэродром убыл Ту-95МС с бортовым номером «19», — говорится в пресс-релизе.

Благодаря капремонту и модернизации Ту-95МС дальней авиации российских ВКС повышается срок их эксплуатации, отметили в пресс-службе предприятия.

Стратегический ракетоносец Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного ракетного оружия. Модернизированный самолет оснащен новой системой управления и держателями для ракет Х-101, которые успешно применялись в Сирии.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС для МЧС России и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны РФ. ТАНТК также проводит ремонт самолетов Ту-95МС дальней авиации российских ВКС, Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР авиации ВМФ России.