В России создан уникальный противоторпедный комплекс

В России создан и успешно прошел испытания противоторпедный комплекс «Пакет-Э/НК», который способен как поражать подлодки противника, так и выступать средством противоторпедной защиты.

Главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты. Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия. Еще одна особенность нашего комплекса — возможность замены программного обеспечения без разборки изделия. Это позволит наращивать возможности торпеды, даже если она была произведена несколько лет назад.

Малогабаритный противолодочный комплекс МПТК «Пакет-Э/НК» с антиторпедой предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения торпед, атакующих корабль. Комплекс способен эффективно действовать в любых метеоусловиях при скорости хода носителя не выше 20 узлов.