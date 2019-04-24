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Армия и Флот

В России создан уникальный противоторпедный комплекс

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В России создан и успешно прошел испытания противоторпедный комплекс «Пакет-Э/НК», который способен как поражать подлодки противника, так и выступать средством противоторпедной защиты.

Главным новшеством стало автоматизированное решение задач противоторпедной защиты. Система самостоятельно обнаруживает атакующую торпеду, производит расчеты, дает целеуказание и производит пуск. От командира требуется лишь разрешение на применение оружия. Еще одна особенность нашего комплекса — возможность замены программного обеспечения без разборки изделия. Это позволит наращивать возможности торпеды, даже если она была произведена несколько лет назад.

Малогабаритный противолодочный комплекс МПТК «Пакет-Э/НК» с антиторпедой предназначен для поражения подводных лодок в ближней зоне корабля и уничтожения торпед, атакующих корабль. Комплекс способен эффективно действовать в любых метеоусловиях при скорости хода носителя не выше 20 узлов.

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армия и флот
  • Нет аватара Захарка
    24.04.1918:36:13

    А у немцев как-то не заладилось с этим делом.

    #1124724
    • Vladimir Dyuzhev Vladimir Dyuzhev
      24.04.1920:56:50

      Да у всех непросто. Особенно подо льдами, где сонар даёт кучу ложных отражений.

      #1124772
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