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Армия и Флот

Все боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»

  •  © cdnimg.rg.ru

Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны «Витебск».

Задачу оснастить Ми-35М комплексом «Витебск» поставили еще в 2016 году. Эту работу выполнили, модернизировав «Витебск» с учетом боевого опыта в Сирии. Как говорят специалисты-разработчики, оснащение комплексом бортовой обороны защищает транспортно-штурмовые вертолеты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

Ми-35М — российский транспортно-штурмовой вертолет круглосуточного применения. Предназначен для поражения бронетехники, десантирования и огневой поддержки сухопутных войск. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием.

Бортовой комплекс обороны «Витебск» разработан Научно-исследовательским институтом «Экран». Обеспечивает индивидуальную защиту самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов.

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https://rg.ru/2019/04/24/boevye-vertolety-mi-35m-poluchili-kompleks-bortovoj-oborony-vitebsk.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

армия и флот
  • exhausted1987 exhausted1987
    24.04.1919:35:20

    По данным ЦАСТ, всего с 2011 года было поставлено 87 Ми-35М, включая 5 шт. для ФСБ. Если их всех уже оснастили «рогами» и «яйцами», это большой прогресс.

             

    #1124745
  • Soviet Assault Soviet Assault
    24.04.1919:50:09

    На фото Ми-35М без «Витебска». С ним выглядит так:

    •  © sun9-7.userapi.com

    #1124753
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