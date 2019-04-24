Все боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»

Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны «Витебск».

Задачу оснастить Ми-35М комплексом «Витебск» поставили еще в 2016 году. Эту работу выполнили, модернизировав «Витебск» с учетом боевого опыта в Сирии. Как говорят специалисты-разработчики, оснащение комплексом бортовой обороны защищает транспортно-штурмовые вертолеты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

Ми-35М — российский транспортно-штурмовой вертолет круглосуточного применения. Предназначен для поражения бронетехники, десантирования и огневой поддержки сухопутных войск. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием.

Бортовой комплекс обороны «Витебск» разработан Научно-исследовательским институтом «Экран». Обеспечивает индивидуальную защиту самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов.