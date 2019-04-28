Министерство обороны России завершило военно-патриотическую акцию «Сирийский перелом». Итоги

Более 1 миллиона россиян посетили военно-патриотическую передвижную выставку «Сирийский перелом». Её основные цели достигнуты. За 65 дней пути эшелон преодолел 28,5 тыс. км. Последним пунктом путешествия стал парк Вооружённых сил России «Патриот» в Подмосковье. — cообщил 28 апреля департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На организованной Министерством обороны РФ акции, за 2 месяца в 62 городах России, были проведены военно-патриотические мероприятия, участие в которых приняли более 1 миллиона человек.

Наибольший интерес передвижная выставка вызвала в Санкт-Петербурге, где её посетило 54 650 человек, в Казани — 42 655 человек, Владимире, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Хабаровске, где количество посетителей превысило 30 000 человек — отметили в Минобороны.

На акции, в некоторых городах, побывали представители сирийской диаспоры, проживающие на территории России. В своих выступлениях на митингах они выражали «глубочайшую признательность» российским военнослужащим за оказанную помощь сирийскому народу в борьбе с терроризмом.

В качестве экскурсоводов выступили военнослужащие — участники операции в Сирии. Всего непосредственное участие в организации и проведении выставки приняли 950 военнослужащих, которые получили практический опыт проведения подобных акций.

В городах посещения в военно-патриотической акции на всех станциях прибытия эшелона работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Около 2000 молодых людей подали заявление на военную службу по контракту в ходе проведения акции «Сирийский перелом», сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выставка вызвала интерес и среди молодежи. За время проведения акции в ряды «Юнармии» было принято более 23 000 человек.

Акция «Сирийский перелом» с трофейным вооружением и военной техникой террористов стартовала 23 февраля 2019 года с Казанского вокзала в Москве. Поезд с трофейной техникой состоял из 18 вагонов с более чем 500 образцов вооружений и техники. Среди них бронетанковая, инженерная техника, артиллерия, бронеавтомобили, а также холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, иностранные рационы питания.

Главные задачи этой акции - военно-патриотическое воспитание, популяризация военной службы, а также возможность убедиться в успехах армии РФ в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Во времена СССР военно-патриотическое воспитание молодёжи было системным и начиналось уже с детского сада. В 1990-е практически всю эту работу «похоронили», тогда многое было упущено. В последнии 5 лет изменения здесь в Минобороны довольно ощутимы. Оно пытается совместить армейские традиции с современными реалиями и запросами молодёжи, заинтересовать армией и военной службой. Судя по числу записавшихся на службу «контрактников», у него получается.

И неспроста ставка делается именно на молодёжь — для них создаётся «Юнармия», под которую выстраивается целая инфраструктура. Важно выявить тех, кто сызмальства считает военную службу призванием, показать ему азы. И, если нет противоречащих факторов, продвигать этих ребят в суворовские училища, а дальше — в военные вузы и академии. Это не милитаризация страны, а плановая и целенаправленная работа Минобороны по подготовке военных кадров и воспитанию молодёжи по военной линии — сделать максимум того, что можно, дабы ситуацию исправить.

И такая работа даёт ощутимые результаты. Их наглядно можно увидеть — конкурс на военную службу, а также в кадетские и курсантские училища огромный. В среднем по стране cейчас конкурс около 4-х человека на место. Немало вузов — по 5-10 человек и более, а есть — где свыше 20 человек на место (cамые большие конкурсы у девушек …в 2017 году в военно-медицинскую академию C.М. Кирова в Санкт-Петербурге на 25 мест документы сдали более 100 девушек — только золотых медалисток!). И это с учётом того, что в военное учебное заведение по определению поступить сложнее, чем в гражданское. Требуется получить документы в военкомате — проверить состояние здоровья, пройти профессиональный отбор и так далее (- прибывающие предоставляют результаты ЕГЭ по предметам, а уже в самом училище абитуриенты проходят медкомиссию, экзамен на физическую подготовку и профессиональный психологический отбор). В настоящее время армия уже выбирает из лучших, а не тщится призвать хоть кого-то, как два десятка лет назад.