Россия и Узбекистан согласовали площадку для строительства АЭС
Площадка для строительства первой в Узбекистане атомной электростанции (АЭС) по проекту Росатома согласована.
Удалось договориться о площадке [для строительства АЭС].
В ближайшее время состоятся очередные консультации руководства Росатома с коллегами из Узбекистана. Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о строительстве АЭС в Навоийской области было подписано в сентябре 2018 года.
Проект предполагает строительство двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Первый энергоблок станции планируется запустить до конца 2028 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
- Константин Курсиков
- 02.05.201917:50
- 0