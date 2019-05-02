Россия и Узбекистан согласовали площадку для строительства АЭС

Площадка для строительства первой в Узбекистане атомной электростанции (АЭС) по проекту Росатома согласована.

Удалось договориться о площадке [для строительства АЭС].

В ближайшее время состоятся очередные консультации руководства Росатома с коллегами из Узбекистана. Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о строительстве АЭС в Навоийской области было подписано в сентябре 2018 года.

Проект предполагает строительство двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Первый энергоблок станции планируется запустить до конца 2028 года.