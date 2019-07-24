Добавить статью
Модернизация

ГК РУССтанкоСбыт модернизировало токарно-накатной станок мод. РТ917РМЦ3000мм для РЖД

  • Специальный токарно-накатной станок мод. РТ917 РМЦ 3000мм.
  • Специальный токарно-накатной станок мод. РТ917 РМЦ 3000мм.
  •  © www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный токарно-накатной модели РТ917-3 с увеличинной высотой центров предназначен для обработки подступичной части оси вагонной колесной пары РУ1,РУ1Ш, РУ2Ш ГОСТ 22780-93 (ГОСТ Р 50334-92).

  • обработка двух подступичных частей вагонной оси осуществляется в центрах;
  • накатка производится двумя роликами с переустановом детали — упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей;
  • накатное устройство с приводом роликов от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров одностороннего действия;
  • гидростанция проста и компактна, смонтирована на станине, не требует дополнительного фундамента;

Станок после снятия накатного устройства можно использовать в эксплуатации как серийный токарно-винторезный станок.

На станке можно производить наружное точение, рас­тачивание, сверление, обработку конусов, нарезание резьб: метрической, модульной, дюймовой.

Техническая характеристика и жесткость станка позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосп­лавного инструмента при обработке как черных, так и цветных металлов.

Класс точности станка — Н по ГОСТ 8-82.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

Наименование

Значение

1. Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм

— Наибольший диаметр над станиной

1450

— Наибольший диаметр над суппортом

1100

— Наибольший диаметр над накатным устройством

240

— Наибольшая длина

3000

2. Предельные размеры обрабатываемых поверхностей, мм:

Наибольший диаметр обработки:

— над станиной

1140

— над суппортом

1100

— накатыванием

220

Наименьший диаметр обработки при накатывании

90

3. Наибольшая масса устанавливаемой заготовки с учетом допустимой частоты вращения шпинделя по моменту инерции, кг

5000

4.Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм

50

5.Размер внутреннего конуса в шпинделе передней бабки

Метрический 140 Конусность 1:20

6.Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе передней бабки, мм

125

7.Внутренний конус в шпинделе задней бабки по ГОСТ25557-82

Морзе 5

8.Размер конца шпинделя передней бабки по ГОСТ 12595-85

2 — 15 м

9. Наибольшее перемещение суппорта, мм.:

продольное поперечное резцовых салазок

2700 700 240

10.Пределы частот вращения шпинделя, об/мин

5…500

11.Пределы рабочих подач суппорта, мм/об продольное поперечное

0,2…3,05 0,07…1,04

12.Пределы шагов нарезаемых резьб:

— метрических, мм - дюймовых, число ниток на дюйм - модульных, модуль

1…120 28…¼ 0,5…30

13.Количество нарезаемых резьб:

— метрических - дюймовых - модульных

44 37 31

14.Количество ступеней рабочих подач:

— продольных - поперечных

32 32

15.Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин

— продольного - поперечного - резцовых салазок

3000 1000 1000

16. Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм

9,5

17. Мощность привода главного движения, с плавным пуском, кВт

30

18.Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт

35

19.Габаритные размеры станка (с электрооборудованием), мм:

— длина

6200

— ширина

2200

— высота

2000

20. Масса станка (с электрооборудованием), кг

15500

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GBzgV86MA88

  • Специальный токарно-накатной станок мод. РТ917 РМЦ 3000мм.
  • Специальный токарно-накатной станок мод. РТ917 РМЦ 3000мм.
  •  © www.russtanko-rzn.ru
https://www.russtanko-rzn.ru

РТ917, накатной станок РТ917, РТ917РМЦ3000мм, РЖД, накатка осей, РУ1, РУ1Ш, РУ2Ш , ж/д оси, специальные станки, ГК Русстанкосбыт
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,