ГК РУССтанкоСбыт модернизировало токарно-накатной станок мод. РТ917РМЦ3000мм для РЖД
Станок специальный токарно-накатной модели РТ917-3 с увеличинной высотой центров предназначен для обработки подступичной части оси вагонной колесной пары РУ1,РУ1Ш, РУ2Ш ГОСТ 22780-93 (ГОСТ Р 50334-92).
- обработка двух подступичных частей вагонной оси осуществляется в центрах;
- накатка производится двумя роликами с переустановом детали — упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей;
- накатное устройство с приводом роликов от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров одностороннего действия;
- гидростанция проста и компактна, смонтирована на станине, не требует дополнительного фундамента;
Станок после снятия накатного устройства можно использовать в эксплуатации как серийный токарно-винторезный станок.
На станке можно производить наружное точение, растачивание, сверление, обработку конусов, нарезание резьб: метрической, модульной, дюймовой.
Техническая характеристика и жесткость станка позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосплавного инструмента при обработке как черных, так и цветных металлов.
Класс точности станка — Н по ГОСТ 8-82.
Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GBzgV86MA88
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