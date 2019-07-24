ГК РУССтанкоСбыт модернизировало токарно-накатной станок мод. РТ917РМЦ3000мм для РЖД



Специальный токарно-накатной станок мод. РТ917 РМЦ 3000мм.

© www.russtanko-rzn.ru

Станок специальный токарно-накатной модели РТ917-3 с увеличинной высотой центров предназначен для обработки подступичной части оси вагонной колесной пары РУ1,РУ1Ш, РУ2Ш ГОСТ 22780-93 (ГОСТ Р 50334-92).

обработка двух подступичных частей вагонной оси осуществляется в центрах;

накатка производится двумя роликами с переустановом детали — упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивает высокое качество обрабатываемых поверхностей;

накатное устройство с приводом роликов от 2-х параллельно соединенных гидроцилиндров одностороннего действия;

гидростанция проста и компактна, смонтирована на станине, не требует дополнительного фундамента;

Станок после снятия накатного устройства можно использовать в эксплуатации как серийный токарно-винторезный станок.

На станке можно производить наружное точение, рас­тачивание, сверление, обработку конусов, нарезание резьб: метрической, модульной, дюймовой.

Техническая характеристика и жесткость станка позволяют полностью использовать возможности быстрорежущего и твердосп­лавного инструмента при обработке как черных, так и цветных металлов.

Класс точности станка — Н по ГОСТ 8-82.

Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

Наименование Значение 1. Предельные размеры устанавливаемой заготовки, мм — Наибольший диаметр над станиной 1450 — Наибольший диаметр над суппортом 1100 — Наибольший диаметр над накатным устройством 240 — Наибольшая длина 3000 2. Предельные размеры обрабатываемых поверхностей, мм: Наибольший диаметр обработки: — над станиной 1140 — над суппортом 1100 — накатыванием 220 Наименьший диаметр обработки при накатывании 90 3. Наибольшая масса устанавливаемой заготовки с учетом допустимой частоты вращения шпинделя по моменту инерции, кг 5000 4.Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм 50 5.Размер внутреннего конуса в шпинделе передней бабки Метрический 140 Конусность 1:20 6.Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе передней бабки, мм 125 7.Внутренний конус в шпинделе задней бабки по ГОСТ25557-82 Морзе 5 8.Размер конца шпинделя передней бабки по ГОСТ 12595-85 2 — 15 м 9. Наибольшее перемещение суппорта, мм.: продольное поперечное резцовых салазок 2700 700 240 10.Пределы частот вращения шпинделя, об/мин 5…500 11.Пределы рабочих подач суппорта, мм/об продольное поперечное 0,2…3,05 0,07…1,04 12.Пределы шагов нарезаемых резьб: — метрических, мм - дюймовых, число ниток на дюйм - модульных, модуль 1…120 28…¼ 0,5…30 13.Количество нарезаемых резьб: — метрических - дюймовых - модульных 44 37 31 14.Количество ступеней рабочих подач: — продольных - поперечных 32 32 15.Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин — продольного - поперечного - резцовых салазок 3000 1000 1000 16. Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм 9,5 17. Мощность привода главного движения, с плавным пуском, кВт 30 18.Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт 35 19.Габаритные размеры станка (с электрооборудованием), мм: — длина 6200 — ширина 2200 — высота 2000 20. Масса станка (с электрооборудованием), кг 15500

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GBzgV86MA88