Новое ремонтно-эвакуационное подразделение ВВО получило современные машины РЭМ-КЛ

На вооружение недавно сформированного ремонтно-эвакуационного подразделения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, поступила первая партия современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе перспективного вездехода «Урал-532362».

Машина предназначена для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения, как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Основные преимущества РЭМ-КЛ над предшественниками заключаются в его высокой проходимости на местности и установленном более мощном и унифицированном современном оборудовании.

Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на колесном шасси «Урал-532362» создана по новой компоновочной схеме «кабина над двигателем». Она имеет колесную формулу 8×8, что позволяет эксплуатировать ее на всех видах дорог Дальнего Востока.

РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 км/ч по грунтовым дорогам и до 50 км/ч по дорогам с твердым покрытием. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий грузоподъемностью около трех тонн и электрогенератор позволяющий проводить ремонтные сварочные работы.

Поступившая техника значительно усилила новое подразделение. Возможности ремонтных экипажей повысились в несколько раз.

Пресс-служба Восточного военного округ