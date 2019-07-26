Новое ремонтно-эвакуационное подразделение ВВО получило современные машины РЭМ-КЛ
На вооружение недавно сформированного ремонтно-эвакуационного подразделения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, поступила первая партия современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе перспективного вездехода «Урал-532362».
Машина предназначена для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения, как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Основные преимущества РЭМ-КЛ над предшественниками заключаются в его высокой проходимости на местности и установленном более мощном и унифицированном современном оборудовании.
Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на колесном шасси «Урал-532362» создана по новой компоновочной схеме «кабина над двигателем». Она имеет колесную формулу 8×8, что позволяет эксплуатировать ее на всех видах дорог Дальнего Востока.
РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 км/ч по грунтовым дорогам и до 50 км/ч по дорогам с твердым покрытием. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий грузоподъемностью около трех тонн и электрогенератор позволяющий проводить ремонтные сварочные работы.
Поступившая техника значительно усилила новое подразделение. Возможности ремонтных экипажей повысились в несколько раз.
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