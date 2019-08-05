Успешно завершены испытания авиационных средств поражения «Гром»

Как сообщили в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», испытания боеприпасов завершены и они готовы к экспорту.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) раскрыла основные тактико-технические характеристики новейших управляемых авиационных средств поражения (АСП) «Гром», в том числе управляемой крылатой ракеты «Гром-Э1» и управляемого крылатого планирующего боеприпаса «Гром-Э2». Испытания этих изделий успешно завершены и теперь их предлагают на экспорт, сообщили ТАСС в корпорации.

«Испытания „Гром-Э1“ и „Гром-Э2“ успешно завершены, они предназначены для вооружения боевых самолетов всех типов, включая истребитель Су-57, могут размещаться на авиационных пусковых или катапультных устройствах», — подчеркнул представитель корпорации.

По словам собеседника агентства, оба средства поражения имеют нормальную аэродинамическую схему и унифицированный цилиндрический корпус с носовой оживальной частью и складывающимся стреловидным крылом, что позволяет их размещать не только на внешних узлах подвески, но и во внутренних отсеках вооружения самолета-носителя, например, истребителя Су-57. Основным отличием управляемой ракеты «Гром-Э1» является ракетный двигатель в хвостовой части, в то время как у планирующего боеприпаса «Гром-Э2» вместо двигателя размещается дополнительная осколочно-фугасная боевая часть. Оба новых российских АСП предназначены для уничтожения защищенных наземных целей с известными координатами.

«Гром-Э1» может запускаться на дальности от 10 до 120 км от цели на высотах от 500 м до 12000 м в диапазоне скоростей самолета-носителя 140-445 м/с. Угол пеленга цели при пуске может составлять от +180 градусов, до -180 градусов. Средняя скорость полета ракеты «Гром-Э1» при начальных условиях пуска (высота — 12000 м, скорость 445 м/с, дальность до цели 120 км) составляет 300 м/с, а линейные перегрузки достигают 4 ед. Система наведения комбинированная и представляет собой инерциальную навигационную систему с коррекцией траектории по сигналам спутниковой системы GPS/ГЛОНАСС. Стартовая масса ракеты «Гром-Э1» составляет 594 кг, длина 4,2 м, диаметр корпуса 0,31 м, размах стреловидного крыла 1,9 м. Осколочно-фугасная боевая часть массой 315 кг расположена в передней половине корпуса и оснащена контактным взрывателем. Силовая установка массой 161 кг имеет стартовый и маршевые твердотопливные двигатели, причем модульная конструкция семейства боеприпасов «Гром» позволяет применять для крылатой ракеты «Гром-Э1» ракетный двигатель на твердом топливе ракеты Х-38.

Авиационный управляемый планирующий боеприпас «Гром-Э2» имеет стартовую массу 598 кг и такие же длину, диаметр корпуса и размах крыла, как у «Гром-Э1». В то же время «Гром-Э2» в связи с отсутствием двигателя имеет увеличенную массу боевого заряда, составляющую 480 кг. Две осколочно-фугасные боевые части размещены как в передней, так и задней частях корпуса, и имеют массу 315 кг и 165 кг, соответственно. Обе боевые части оснащены контактными взрывателями. Дальность пуска боеприпаса «Гром-Э2» составляет 10-50 км, диапазон высот пуска 500-12000 м, диапазон скоростей пуска 140-445 м/с. Система наведения такая же, как у ракеты «Гром-Э1».

Срок службы обоих средств поражения составляет 12 лет. Назначенный ресурс по взлетам и посадкам достигает 30 ед., по налету под носителем 75 ч, по наработке бортовой аппаратуры 90 ч.