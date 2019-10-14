Открыт новый детский сад на территории ЖК «Южная поляна» в Петербурге
Состоялось долгожданное для жителей микрорайона Южный, событие — открылся новый социальный объект детский сад.
Место для строительства было выбрано самое подходящее, рядом с границей хвойного леса, где всегда чистый воздух и тишина.
Здание двухэтажное, более 1000 м. кв. Садик рассчитан на 80 мест — 4 группы по 20 детей. Есть ясельная группа. Имеется своя кухня, просторный спортивный зал, группы оснащены всем необходимым для комфортного пребывания детей. При строительстве были соблюдены все нормы и требования.
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15.10.1908:24:27