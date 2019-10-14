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Детские сады и школы

Открыт новый детский сад на территории ЖК «Южная поляна» в Петербурге

 © images.bkn.ru

Состоялось долгожданное для жителей микрорайона Южный, событие — открылся новый социальный объект детский сад.

Место для строительства было выбрано самое подходящее, рядом с границей хвойного леса, где всегда чистый воздух и тишина.

Здание двухэтажное, более 1000 м. кв. Садик рассчитан на 80 мест — 4 группы по 20 детей. Есть ясельная группа. Имеется своя кухня, просторный спортивный зал, группы оснащены всем необходимым для комфортного пребывания детей. При строительстве были соблюдены все нормы и требования.
Источник: https://www.bkn.ru/News/15730-Otkry...erritorii_ZhK_Iuzhnaia_poliana.html

детские сады и школы, Петербург
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    15.10.1908:24:27

    удивительно нелепо и безвкусно сейчас смотрятся эти стилизации названий и шрифтов «под дореволюционное». Как и англоязычные заимствования в названиях. Вот так, незаметно, из языка вымывается лишнее…

    #1165188
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