Новый детский сад принял воспитанников в посёлке Индустриальном Краснодара

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«Дивный» — такое название получило новое дошкольное учреждение — может принять до 500 детей. В нем 13 групп, 2 из них — ясельные.

Детский сад построен по госпрограмме Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», подпрограмма «Жилище».

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в двухэтажном здании площадью 2,9 тыс. кв. м также оборудованы:

медицинский блок;

кабинеты психолога и логопеда;

прачечная.

В здании также есть пандусы и лифты для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь участка, который занимает садик — 0,9 га. На прилегающей к зданию территории — 13 теневых навесов, игровые площадки, собственная котельная.

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