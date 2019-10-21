Уралвагонзавод поставил Минобороны РФ танки Т-72Б3

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Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в рамках исполнения Государственного оборонного заказа поставила Министерству обороны РФ партию танков Т-72Б3. Модернизированные на предприятии танки Т-72Б3 прошли все виды испытаний, приняты военным представительством в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и с условиями государственного контракта.

В 2019 году Уралвагонзавод в соответствии с условиями Гособоронзаказа выполнил работы по капитальному ремонту танков Т-72Б с модернизацией до уровня Т-72Б3. Модернизация коснулась практически всех систем. В результате улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности. На Т-72Б3 установлены новые силовые установки, современные цифровые средства связи, системы управления огнем с автоматом сопровождения цели и дисплейные комплексы механика-водителя.

В последние годы Т-72Б3 комплектуются современным тепловизионным каналом российского производства. По своим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам. Еще одним из новых решений модернизации стало комплектование машины дополнительными модулями защиты, что существенно повышает защищенность танка.

Т-72Б3 зарекомендовали себя как мощные и маневренные машины. Свои технические характеристики они демонстрировали в том числе на Армейских международных играх «Танковый биатлон» и получили высокую оценку российских и иностранных военных специалистов.

Сегодня танки Т-72Б3 стоят на вооружении Российской армии и армии Республики Беларусь. Разными модификациями боевых машин Уралвагонзавода усилены армии более 40 стран.