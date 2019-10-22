Детский сад на 350 мест построили в поселении Десеновское Новой Москвы

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В поселении Десеновское введен в эксплуатацию еще один детский сад, построенный на средства инвестора. В новом дошкольном учреждении могут находиться 14 групп по 25 детей. В ближайшее время будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории. Рядом со зданием появятся игровые площадки и зоны отдыха, а еще высадят деревья и кустарники в стиле японского сада.

В Новых Ватутинках уже построено три детских сада, новый четвертый детский сад станет самым большим в районе.