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Детские сады и школы

Детский сад на 350 мест построили в поселении Десеновское Новой Москвы

 © stroi.mos.ru

В поселении Десеновское введен в эксплуатацию еще один детский сад, построенный на средства инвестора. В новом дошкольном учреждении могут находиться 14 групп по 25 детей. В ближайшее время будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории. Рядом со зданием появятся игровые площадки и зоны отдыха, а еще высадят деревья и кустарники в стиле японского сада.

В Новых Ватутинках уже построено три детских сада, новый четвертый детский сад станет самым большим в районе.
Источник: https://vm.ru/news/757899-novyj-det...-poselenii-desenovskoe-novoj-moskvy

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новый детсад
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