Крымский мост испытывают тяжелой нагрузкой
На Крымском мосту проводятся динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Специалисты наблюдают, как чувствуют себя конструкции под влиянием внешних факторов, а также проверяют реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени — тяжелые технические жд-составы перемещаются по разным схемам-сценариям.
Значения снимаются, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко/плавно тормозят, или стоят неподвижно в течение 15 минут.
Процесс предваряет приемочные испытания моста, которые пройдут в конце 2019 года перед запуском движения поездов.
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