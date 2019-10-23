Крымский мост испытывают тяжелой нагрузкой

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На Крымском мосту проводятся динамические и статические испытания несущих элементов железнодорожной части. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Специалисты наблюдают, как чувствуют себя конструкции под влиянием внешних факторов, а также проверяют реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени — тяжелые технические жд-составы перемещаются по разным схемам-сценариям.

Значения снимаются, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко/плавно тормозят, или стоят неподвижно в течение 15 минут.

Процесс предваряет приемочные испытания моста, которые пройдут в конце 2019 года перед запуском движения поездов.