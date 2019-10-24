Новая школа на 550 мест открыта в Канске Красноярского края

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В Канске состоялось открытие нового здания средней образовательной школы № 21. Школа на 550 мест построена вместо прежней, находившейся в аварийном состоянии.

На сегодняшний день это самая большая школа в территориях края, не считая краевого центра. Она стала первой школой, построенной в Канске за последние 15 лет. На ее строительство и оснащение было направлено 508 млн рублей из краевого бюджета.

Работы велись по типовому проекту — сейчас по этим же параметрам строятся школы на 550 мест в Мотыгино и в Боготоле.

В четырехэтажной школе, помимо традиционных классов для занятий, оборудованы лаборатории, залы для занятий спортом, обустроены раздевалки и душевые, есть актовый зал, помещения для кружков и внеклассных занятий. Для ребят, посещающих «продленку», оборудованы игровые комнаты и спальни. На пришкольной территории есть площадка для подвижных игр, комплексная спортивная площадка, беговая дорожка и футбольное поле.