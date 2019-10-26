Системы С-300ПС впервые поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане
Дивизионный комплект зенитных-ракетных систем С-300ПС впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане.
С-300ПС впервые поступили на вооружение 201-й российской военной базы. На территорию Республики Таджикистан технику доставили железнодорожным транспортом с арсенала хранения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье.
В настоящее время российские военнослужащие проводят работы по инженерной подготовке позиционного района для размещения техники.
По завершении подготовительных мероприятий расчеты заступят на опытно-боевое дежурство по противовоздушной обороне в Таджикистане. Основными задачами дивизиона станет прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центральноазиатского региона коллективной безопасности совместно с силами и средствами Вооруженных сил Республики Таджикистан, — отметили в пресс-службе.
В состав дивизиона вошли около 30 единиц техники, среди которых командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, системы наведения, а также машины обеспечения.
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