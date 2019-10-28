Арктические «Терминаторы» поступили в войска ВВО

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В бригаду Восточного военного округа на аэродром Хабаровска поступили несколько новых машин яркой расцветки: они предназначены для работы в Арктике и должны быть хорошо заметны на фоне снежной пустыни.

Сейчас летчики осваивают технику, после чего она будет переброшена на базу в Анадырь. Для выполнения задач в экстремальных условиях Ми-8 были специально модернизированы.

«В арктической модификации вертолета Ми-8АМТШ-ВА установлено четыре топливных бака. Два снаружи и два в самом вертолете. Это сделано для того, чтобы увеличить продолжительность и дальность полета», — передает корреспондент «Звезды», который один из первых смог увидеть новую технику.

При полной заправке такой вертолет способен преодолеть без посадки почти полторы тысячи километров. Это значит — доставить продовольствие и технику он сможет в самые отдаленные уголки. Например, на остров Врангеля, куда зимой добраться только по воздуху.