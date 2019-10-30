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Армия и Флот

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

 © ria.ru

Россия развернула загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор «НПК „Научно-исследовательского института дальней радиосвязи“ (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.Ранее сообщалось, что подобные РЛС введены в эксплуатацию на Каспийской флотилии.Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны „Подсолнух-Э“ (экспортный вариант) предназначена для „освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства“."Подсолнух-Э» контролирует надводную и воздушную обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой обороны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.
Источник: https://ria.ru/20191030/1560378955.html

"Подсолнух-Э"
  • АНС АНС АНС АНС
    30.10.1910:54:34

    На Балтике, это где примерно?

    #1168317
    • Alexander V Alexander V
      30.10.1911:27:31

      Это примерно в Калининградской области. Не такая она и большая.

      #1168324
  • Нет аватара MusclePump
    30.10.1913:38:55

    Вот это новость неожиданная и приятная ! Не знал что они там строятся. Еще недавняя новость развернута РЛС «Резонанс» на Новой Земле в Арктике. Все это означает что мы активно развиваем радиолокационное поле по периметру границ России.

    #1168352
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