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Российские проекты за рубежом

Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2»

 © phototass4.cdnvideo.ru

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода «Северный поток — 2″ на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», — говорится в заявлении. По оценке агентства, этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

«Северный поток — 2» практически построен, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. На постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7062353

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"Северный поток - 2"
  • Нет аватара Manych
    30.10.1916:08:03

    То что СП-2 выдали разрешение на неколько дней позже BalticPipe — это случайно или создает какието новые проблемы для СП-2?

    Я имею ввиду такой момент :

    СП-2 и BalticPipe пересекаются. Кто у кого теперь разрешение/согласование на пересечение получает?Кто первый проложит? Или кто первый получил разрешение?

    В первом случае преимущество у СП-2.

    Во втором у поляков — а это крантец какой водевиль будет.

    Отредактировано: Manych~16:09 30.10.19
    #1168382
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      30.10.1916:18:49

      разрешение на прокладку по территории даёт страна которая контролирует территорию. С акваторией — то же самое. По дну. Если никакая страна не обладает эксклюзивным правом на разрешение то тогда по международному морскому праву. Далее ставить преграды тому кто «строится позже» никто не будет, да и невозможно это чисто технически

      #1168384
      • Нет аватара Manych
        30.10.1916:36:58

        Я не про разрешение на прокладку ,я про согласование пересечения.

        Я не специалист, и с дилетантской точки зрения я вижу такие варианты:

        1. СП рассказывает BalticPipe какое техническое решение СП устраивает(потому что он первый проложил трубу в месте пересечения)

        2. BalticPipe рассказывает СП какое техническое решение BalticPipe устраивает(потому что он первый получил разрешение на трубу в месте пересечения)

        3. BalticPipe и СП согласовывают свои технические решения в месте пересечения.

        Если 1 — всё ок.

        Если 2 или 3 — у поляков есть возможность затягивать процесс.

        Отредактировано: Manych~16:37 30.10.19
        #1168389
        • Игорь Brick
          30.10.1916:45:50

          Плевать на поляков. Дания дала разрешение СП2 — прокладываем. А дальше у поляков болит голова, как согласовать пересечение с уже проложенным трубопроводом. И, кстати, СП 1 там уже лежит на дне.

          #1168392
        • Михаил Иванов Михаил Иванов
          30.10.1917:18:18

          Ерунду не надо писать. Никто и ничего не будет согласовывать ни сейчас ни потом. Затягивание процесса невозможно. Тем более, что СП-2 уже по сути построен и теперь уже точно будет запущен в декабре-январе, а Балтик Пайп только планируется запустить в 2022 году, а то и позже.

          Отредактировано: Михаил Иванов~17:20 30.10.19
          #1168402
          • Нет аватара Manych
            30.10.1917:51:43

            Да я и не пишу ерунды, я вопросы (дилетантские конечно, чего уж там) задаю.

            ЗЫ: В ваших ответах смущает разухабистая бесшабашность, если честно. Правда такое непростое с технической точки зрения мероприятие, как пересечение двух трубопроводов на дне «Никто и ничего не будет согласовывать»? Это было бы странно… очень.

            ЗЗЫ: СП-2, надеюсь, будет построен в декабре-январе, но сорри, запущен ( согласно моим дилетанским представлениям)не будет. Там вроде процесс запуска и выхода на проектную мощность несколько месяцев занимает.( пока протестировали, пока наполнили …). К тому же сухопутное продолжение СП-2 еще не готово — так что пока некуда его запускать.

            #1168407
    • Clausson Clausson
      30.10.1918:19:27

      То что СП-2 выдали разрешение на неколько дней позже BalticPipe …Кто у кого теперь разрешение/согласование на пересечение получает?

      И сколько же их можно будет ждать?

      Год-два-три-вечно?

      Сколько газопроводов заявлял Евросоюз за последние 10 лет?(минимум пять) Сколько было реализовано? (ноль) Сколько начали строить? (ноль)

      Политические заявления это прекрасно. Выйти на трибуну — открыть рот — закрыть рот. А деньги под строительство кто даст?

      Или среди банкиров вдруг началась эпидемия безумия?

      Нет, я не утверждаю, что BalticPipe никогда не будет построен. Я утверждаю всего лишь-то, что экономиечская целесообразность его строительства стремится к нулю, а это значит найти деньги под этот проект будет весьма не просто.

      Так вот. Однозначно СП-2 никаких разрешений больше получать не должен. Он уже утвердил маршрут, уже обследовал дно и провел все прочие мероприятия, в отличие от BalticPipe где еще конь не валялся.

      #1168416
      • exhausted1987 exhausted1987
        30.10.1920:06:58

        Штатам этот БалтикПайп тоже мешает, как и наш СП-2. С их т. з. поляки должны покупать СПГ в Америке и вкладываться в инфраструктуру для газовозов, а не в какие-то конкурирующие трубы. А так как Польша далеко не независимая страна, вряд-ли этот проект будет так просто реализовать.

        #1168427
  • Нет аватара brat_po_razumu
    30.10.1916:45:49

    Что творится у свидомых на Цензоре — это неописуемо. Визг свидомого стада.

    …/news/3156818/daniya_razreshila_stroitelstvo_severnogo_potoka2_karta/

    sortby/rate/order/desc/page/1#comments

    Что показательно — месяц назад, 27 сентября, там же была статья:

    Пристайко (глава укроМИДа) обсудил с главой МИД Дании «Северный поток-2"

    «Обсудили с моим датским коллегой Йеппе Кофодом наши позиции по «Северный поток-2». Рад, что мы оба видим одинаковые риски и вызовы. Поблагодарил Данию за продолжение поддержки», — пишет Пристайко.

    …/news/3150716/pristayiko_obsudil_s_glavoyi_mid_danii_severnyyi_potok2/

    sortby/rate/order/desc/page/1#comments

    Так вот самым популярным комментарием к той статье был следующий:

    Петрович123456

    Не удивлюсь, если Дания, после встречи с дрыстайко, таки даст разрешение достроить северный поток 2.

    27.09.2019 08:23

    Как в воду глядел…

    Отредактировано: brat_po_razumu~16:46 30.10.19
    #1168391
  • Нет аватара crazykot
    30.10.1920:31:36

    Завтра ожидается сейсмическая активность у южных границ нашей страны. Будьте осторожны. Бгггггг

    Отредактировано: crazykot~20:35 30.10.19
    #1168430
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