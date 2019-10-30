Дания выдала разрешение на прокладку «Северного потока — 2»
Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе ведомства.
Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода «Северный поток — 2″ на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море», — говорится в заявлении. По оценке агентства, этот маршрут является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.
«Северный поток — 2» практически построен, его ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. На постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.
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