Москва бесплатно передала Туле 30 автобусов стандарта ЕВРО-5

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В Тулу из Москвы поступили 30 автобусов ЛиАЗ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все транспортные средства соответствуют экологическим стандартам ЕВРО-5, низкопольные, оснащены для перевозки маломобильных групп населения и в соответствии с требованиями в области обеспечения транспортной безопасности, а также кондиционерами, звуковыми автоинформаторами и цифровыми информационными табло, кнопками сигнала водителю.

Переданные транспортные средства работают на 11 регулярных городских маршрутах Тулы: № 1, 5, 11, 12, 13, 16, 21, 26, 28, 36, 38.

В начале года на городские маршруты выходили 86 единиц. Сейчас — 151.

В три раза возросло число автобусов, которые перевозят туляков по вечерам.