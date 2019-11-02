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Транспорт и логистика

Москва бесплатно передала Туле 30 автобусов стандарта ЕВРО-5

 © images.aif.ru

В Тулу из Москвы поступили 30 автобусов ЛиАЗ, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все транспортные средства соответствуют экологическим стандартам ЕВРО-5, низкопольные, оснащены для перевозки маломобильных групп населения и в соответствии с требованиями в области обеспечения транспортной безопасности, а также кондиционерами, звуковыми автоинформаторами и цифровыми информационными табло, кнопками сигнала водителю.

Переданные транспортные средства работают на 11 регулярных городских маршрутах Тулы: № 1, 5, 11, 12, 13, 16, 21, 26, 28, 36, 38.

В начале года на городские маршруты выходили 86 единиц. Сейчас — 151.

В три раза возросло число автобусов, которые перевозят туляков по вечерам.
Источник: https://tula.aif.ru/society/housing...ferrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Транспорт Тула
  • Нет аватара Back2Rio
    02.11.1920:41:43

    Москва совершенно бесплатно передала в Тулу 30 ненужных, списанных автобусов. Очень важная новость. Зачем это здесь вообще?

    #1168973
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