«Вертолеты России» передали Минобороны второй Ми-38Т

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Холдинг «Вертолеты России» передал Минобороны РФ второй вертолет Ми-38Т, изготовленный по заказу военного ведомства Казанским вертолетным заводом.

Первый полет опытный Ми-38Т совершил 23 ноября 2018 года. В июне Ми-38Т впервые предстал на форуме «Армия-2019», а в рамках авиасалона МАКС-2019 — дебютировал в летной программе выставки.

Ми-38Т создан на базе гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением: в салоне могут разместиться до 40 десантников. Вертолет может быть переоборудован в санитарный, также есть возможность установки дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Машина может развивать максимальную скорость до 300 км/час. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется производство специализированных вертолетов, включая «арктический» вариант.