В Краснодарском крае открыт детский сад на 200 мест
Детсад стоимостью 190 млн рублей в станице Новотитаровской построен в рамках реализации нацпроекта «Демография».
Он рассчитан на 200 мест. Одновременно работают 10 групп, посещать которые смогут дошкольники Новотитаровского и Южно-Кубанского сельских поселений.
Ведение объекта в эксплуатацию позволит сократить районную очередь на получение дошкольного образования на 25%.
Всего в 2019 году в крае построено 17 детских садов и пристроек.
Читайте также...
- Новая начальная школа и детский сад открылись в Сочи
- В Усть-Лабинске Краснодарского края открыт детский сад и реконструированный роддом
- В Краснодарском крае открылись детский сад на 140 и пристройка на 30 мест
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!