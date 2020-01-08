В Краснодарском крае открыт детский сад на 200 мест

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Детсад стоимостью 190 млн рублей в станице Новотитаровской построен в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Он рассчитан на 200 мест. Одновременно работают 10 групп, посещать которые смогут дошкольники Новотитаровского и Южно-Кубанского сельских поселений.

Ведение объекта в эксплуатацию позволит сократить районную очередь на получение дошкольного образования на 25%.

Всего в 2019 году в крае построено 17 детских садов и пристроек.

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