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Детские сады и школы

В Краснодарском крае открыт детский сад на 200 мест

 © tribuna-neo.ru

Детсад стоимостью 190 млн рублей в станице Новотитаровской построен в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Он рассчитан на 200 мест. Одновременно работают 10 групп, посещать которые смогут дошкольники Новотитаровского и Южно-Кубанского сельских поселений.

Ведение объекта в эксплуатацию позволит сократить районную очередь на получение дошкольного образования на 25%.

Всего в 2019 году в крае построено 17 детских садов и пристроек.

 © dinskoi-raion.ru

 © tribuna-neo.ru

 © tribuna-neo.ru

 © tribuna-neo.ru

 © tribuna-neo.ru

 © tribuna-neo.ru

 © tribuna-neo.ru

 © tribuna-neo.ru

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru

 © admkrai.krasnodar.ru
Источник: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/516771/

Краснодарский край, новый детсад
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