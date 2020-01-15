В Краснодаре открылся новый детский сад
Детсад «Стрекоза» открыт по улице Западный Обход. Площадь здания — более 6,6 тысячи квадратных метров, оно состоит из четырех двухэтажных блоков. В саду — 14 групп, 2 из них — ясельные. Он сможет принять до 560 воспитанников.
Это уже 15 детский сад, построенный в Краснодаре за последние три года. Новое образовательное учреждение — только начало строительства в этой части города целого комплекса социальных объектов. Район Западного Обхода активно развивается, именно по принципу параллельного создания социальной инфраструктуры и жилья.
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