В Краснодаре открылся новый детский сад

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Детсад «Стрекоза» открыт по улице Западный Обход. Площадь здания — более 6,6 тысячи квадратных метров, оно состоит из четырех двухэтажных блоков. В саду — 14 групп, 2 из них — ясельные. Он сможет принять до 560 воспитанников.

Это уже 15 детский сад, построенный в Краснодаре за последние три года. Новое образовательное учреждение — только начало строительства в этой части города целого комплекса социальных объектов. Район Западного Обхода активно развивается, именно по принципу параллельного создания социальной инфраструктуры и жилья.

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