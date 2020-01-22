Завершен ремонт еще одного противолодочного самолета Ту-142МЗ Морской авиации ВМФ России

14 января 2020 года в Таганроге совершил первый полет очередной отремонтированный на ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» («ТАНТК им. Г.М. Бериева») дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер «53 черный»). После прохождения всех необходимых испытаний, Ту-142МЗ будет передан Морской авиации ВМФ России.

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Прошедший ремонт на ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» дальний противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер «53 черный») Морской авиации ВМФ России. Таганрог, январь 2020 года © ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» продолжает работы по плановому ремонту дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 авиации ВМФ России.

Проведение плановых ремонтов позволяет продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

12 декабря 2019 года «ТАНТК им. Г.М. Бериева» после ремонта уже передало авиации Тихоокеанского флота один противолодочный самолет Ту-142МЗ (бортовой номер «64 красный»). До того в 2018 году авиации Северного флота были сданы два прошедших ремонт на предприятии самолета Ту-142МК (бортовые номера «54» и «97»).