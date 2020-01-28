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Армия и Флот

Российская армия начала получать комплекс защиты объектов «Стрелец-Часовой»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/VE30vNuJBmY

Вооруженные силы России начали получать индивидуальные браслеты, отслеживающие местоположение военнослужащих во время несения караула, а также способные работать в режиме пейджера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора компании «Аргус-Спектр» Сергея Левчука.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава компании, разработавшей и производящей данные браслеты, подтвердил, что система поступает в российскую армию, а отзывы военных о данной системе положительные. По словам Левчука, браслет позволяет не только контролировать местонахождение военнослужащего, но и его состояние.

Если вдруг он вне сознания, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или местности без ориентира заявил он.

Интегрированный комплекс защиты военных объектов «Стрелец-Часовой», в который входит браслет часового, прошел испытания и был принят на снабжение летом 2018 года. В первую очередь комплекс начал поставляться в Крым, где сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах. Комплекс специально создан для охраны стационарных объектов Минобороны. В его состав входит мобильный командный пульт (КП), связывающий в единую систему множество датчиков, сенсоров и видеокамер. КП обрабатывает и анализирует получаемые данные, и в случае необходимости выдает информацию о нештатной ситуации на конкретном участке.Каждый часовой перед выходом на пост получает специальные браслеты, которые поддерживают защищенную устойчивую связь до полусотни километров. Браслет оснащен модулем ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать все перемещения военнослужащего. Кроме того, командиру будет оправлено тревожное сообщение, если часовой находился без движения 45 секунд или с него попытаются снять смарт-часы. Сам боец может подать сигнал тревоги, нажав на специальную кнопку.
Источник: https://ria.ru/20200128/1563949366.html

Аргус-Спектр, Стрелец-Часовой
  • Human RS Human RS
    28.01.2015:39:28

    seregin-s1 когда даете ссылку на источник, то извольте ставить ссылку не на всякие тематические фан сайты, а на зарегистрированные официальные СМИ.

    #1185871
  • Нет аватара Иван Кутузов
    28.01.2016:17:45

    А почему не выдать рацию? Пейджер же не позволяет часовому отвечать. Вот пришла ему команда, а он по какой-то причине не может ее выполнить (положим, в сознании, но ранен — да мало ли какая ситуация может возникнуть).

    #1185886
    • Strange Hunter Strange Hunter
      28.01.2018:30:46

      Рация это рация, а браслет это браслет. Если впихнуть в браслет микрофон и функцию голосовой связи — масса и габариты возрастут, а автономность снизится.

      #1185933
  • Нет аватара Adx
    28.01.2016:26:22

    Имхо, вещь очень стремная.

    Поскольку такие вещи позволяют пеленговать бойца, и выдают противнику его местоположение.

    Тот же Орлан имеет функцию пеленгации источника радиоизлучения, доразведки в оптическом и ик-диапазоне и наведения артиллерии и авиабомб в эту точку.

    Также возможен классический вариант — отслеживание маршрутов патрулей.

    Шифровка сигнала здесь не имеет значения.

    Применять такие системы против противников с развитыми системами радиоразведки попросту опасно.

    #1185897
    • Strange Hunter Strange Hunter
      28.01.2018:28:09

      Это не «телефон» который постоянно в сети, это «пейджер» который обычно ничего не передаёт, и только получив шифрованный запрос или при достижении определённых условий(нажата тревожная кнопка итп) отправляет короткий шифрованный пакет, причём передача идёт широкополосным шумоподобным сигналом который распознать и запеленговать совсем не просто, тем более, что и мощность мизерная. В общем не дураки эту систему разрабатывали, обо всём подумали.

      #1185931
    • Нет аватара amk6606
      28.01.2020:03:44

      Я ещё немного добавлю.

      Комплекс называется «Стрелец-часовой", что как бы намекает, что использоваться он будет не на передовой, где летают снаряды и мины, падают авиабомбы и т. п. неприятные предметы.

      А будет он использоваться на посту. Часового, вообще-то пеленговать не нужно. Он либо обходит периметр, либо стоит на вышке. И следит за подступами к охраняемому объекту. Соответственно с этих подступов его тоже прекрасно видно.

      То есть при желании его без проблем можно вывести из строя. И вот на этот случай подобный браслет очень может пригодиться. Если часовой ранен, то до переговорного устройства на посту он просто не доберётся, а если ещё и потерял сознание, то ему и рация не поможет. А промедление может стоить ему жизни (кровью истечёт). А подобный браслет, подав сигнал в случае неподвижности (может он ещё и пульс воспринимает?) вызовет ему подмогу.

      Отредактировано: amk6606~20:04 28.01.20
      #1185942
  • Ярослав Паюсов Ярослав Паюсов
    28.01.2020:21:34

    Передача ГЛОНАСС-данных с браслета командиру не очень нужна. А вот для врага данные полезны будут.

    #1185945
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