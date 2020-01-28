Российская армия начала получать комплекс защиты объектов «Стрелец-Часовой»

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Вооруженные силы России начали получать индивидуальные браслеты, отслеживающие местоположение военнослужащих во время несения караула, а также способные работать в режиме пейджера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора компании «Аргус-Спектр» Сергея Левчука.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава компании, разработавшей и производящей данные браслеты, подтвердил, что система поступает в российскую армию, а отзывы военных о данной системе положительные. По словам Левчука, браслет позволяет не только контролировать местонахождение военнослужащего, но и его состояние.

Если вдруг он вне сознания, то через минуту сигнал о том, что он находится без сознания, поступит на центральный пункт и может поступить на такие же браслеты другим караульным. Также браслет работает как пейджер. Можно отправить какую-то информацию, которая будет воспроизведена на экране браслета. Есть электронный компас, например, предназначенный для Крайнего Севера или местности без ориентира заявил он.

Интегрированный комплекс защиты военных объектов «Стрелец-Часовой», в который входит браслет часового, прошел испытания и был принят на снабжение летом 2018 года. В первую очередь комплекс начал поставляться в Крым, где сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах. Комплекс специально создан для охраны стационарных объектов Минобороны. В его состав входит мобильный командный пульт (КП), связывающий в единую систему множество датчиков, сенсоров и видеокамер. КП обрабатывает и анализирует получаемые данные, и в случае необходимости выдает информацию о нештатной ситуации на конкретном участке.Каждый часовой перед выходом на пост получает специальные браслеты, которые поддерживают защищенную устойчивую связь до полусотни километров. Браслет оснащен модулем ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать все перемещения военнослужащего. Кроме того, командиру будет оправлено тревожное сообщение, если часовой находился без движения 45 секунд или с него попытаются снять смарт-часы. Сам боец может подать сигнал тревоги, нажав на специальную кнопку.