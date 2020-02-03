В Сочи открыт новый детский сад на 280 мест

© sun9-11.userapi.com

Одно из старейших дошкольных учреждений Сочи, расположенное в Хостинском районе, получило новую жизнь. В рамках нацпроекта «Образование» детский сад № 7 полностью перестроили на прежнем месте. На возведение здания подрядчику понадобилось чуть больше года. На строительство нового сада в рамках нацпроекта из федерального бюджета было выделено 235 млн рублей.

Дошкольное учреждение примет 280 детей, 90 из которых будут посещать ясельные группы. Если раньше здесь было всего пять групп, то теперь их 14. Также появилась возможность принимать детей раннего возраста — от двух лет.

В новом учреждении есть игровые и спальные комнаты, спортивный и музыкальный залы, современный пищеблок. Также предусмотрены медицинский кабинет и кабинет психолога.

Особое внимание при строительстве организации было уделено благоустройству территории. Игровые площадки снарядили физкультурным оборудованием и игровыми комплексами.

По плану еще в Краснодаре к началу нового учебного года откроют две новые школы.

© sun9-4.userapi.com

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru