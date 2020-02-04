В Краснодаре открылся новый детский сад

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Детский сад в Губернском микрорайоне работает второй день, в него уже ходят около 60 воспитанников. Новое дошкольное учреждение построила компания «ЮгСтройИнвест Кубань», администрация Краснодара приобрела его в муниципальную собственность.

Новый детский сад сможет принять до 600 детей. В саду 16 групп. Из них две — ясельные: в одну принимают детей от 1,5 до 2 лет, в другую — от 2 до 3 лет. Ясли смогут посещать 64 ребенка.

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— Общая площадь здания сада — 6 тысяч квадратных метров, — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. — На первом этаже располагаются: детские группы, пищеблок с грузовым лифтом для доставки питания на второй этаж, медицинский блок с изолятором, прачечная, столярная мастерская.

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На втором этаже детского сада расположились: музыкальный зал на 100 мест, зал для занятий физкультурой и детские группы.

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Сейчас детский сад в микрорайоне «Губернский» является филиалом сада № 198, в дальнейшем он станет самостоятельным учреждением.

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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

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