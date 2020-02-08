Новый детский сад на 280 мест с мультстудией открылся в Новосибирской области в рамках нацпроекта
Современный новый корпус детского сада «Колосок» на 280 мест, построенный по нацпроекту «Демография», начал работу в р.п. Краснообск. Всего в Новосибирской области до конца 2019 года планируется открыть 17 новых объектов для почти трех тысяч детей.
Детский сад «Колосок» построен в рамках реализации национального проекта «Демография». Он рассчитан на 280 детей, включая ясельные и дошкольные возрастные группы. Здесь оборудованы спортивный зал, кабинеты дополнительного образования, включая занятия робототехникой, а также мультстудия, кабинет педагога-психолога с сенсорной зоной, инфраструктура для лиц с ограниченными возможностями.
24 декабря, новый детский сад также открылся и в г. Обь.
В планах до 2021 года строительство в Новосибирской области еще 46 детских садов, в общей сложности появится около 7 тысяч новых мест для дошкольников.
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08.02.2021:43:46