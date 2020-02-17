Лекарство учёных УрФУ закупает КНР

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Противовирусный препарат разработан учеными Уральского федерального университета совместно с Институтом органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательским институтом гриппа Минздрава России.

Ученые Уральского федерального университета 23 января 2020 предложили испытать разработанный на Урале препарат, триазавирин, для определения его действия на китайский коронавирус. «Вирусы делятся на две большие группы — содержащие молекулы РНК и ДНК, — говорит заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии УрФУ Владимир Леонидович Русинов. — Триазавирин, который уже несколько лет продается в аптеках, доказал свою высочайшую эффективность против РНК-содержащих вирусов. Он подавляет репродукции вируса гриппа, включая штамм H5N1 (грипп птиц) и H1N1 (грипп свиней), превосходит по своим фармакологическим характеристикам многие аналоги». Русинов также отмечает, что триазавирин может быть эффективен и в борьбе с китайским коронавирусом 2019-nCoV, поскольку он входит в группу РНК-вирусов.

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Препарат, работа над созданием которого велась с конца 1980-х годов, поступил в аптечную сеть в 2014 году и зарекомендовал себя как мощное средство против многочисленных вирусов гриппа (в том числе птичьего и свиного), острой респираторной вирусной инфекции, бронхиальной астмы, а также краснухи, кори, герпеса. Кроме того, триазавирин прошел успешные испытания на вирусы эболы, геморрагической лихорадки Марбурга, лихорадки Западного Нила.

Основным механизмом действия препарата является блокада синтеза вирусной РНК.

«Вирус — это клеточный паразит. Если клетка имеет ядро, „дыхательные“ элементы, оболочку и так далее, то у вируса, простейшего микроорганизма, только рибонуклеиновая кислота и небольшая белковая оболочка, — объясняет один из создателей триазавирина академик РАН Олег Николаевич Чупахин. — Триазавирин блокирует фермент, отвечающий за репликацию вируса, воспроизведение им себе подобных структур. Таким образом, триазавирин относится к так называемым этиотропным средствам. То есть действует на саму причину, корень болезни».

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В Минздраве сообщили об испытаниях препарата «Триазавирин» специалистами КНР для борьбы с коронавирусом. «Они даже у нас сейчас закупают один препарат, триазавирин, для того, чтобы провести его клинические исследования», — об этом 4 февраля 2020 заявил заместитель министра здравоохранения РФ. Он уточнил, что Китай специально закупает триазавирин, чтобы оценить способность препарата бороться с коронавирусом.

https://urfu.ru/ru/news/30490

https://urfu.ru/ru/news/30624

http://triazavirin.ru