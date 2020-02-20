Военный спутник связи «Меридиан-М» вывели на орбиту

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С космодрома Плесецк сегодня был проведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским спутником связи «Меридиан-М». Старт ракеты-носителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

В расчетное время космический аппарат «Меридиан-М» был выведен на целевую орбиту. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально. Космический аппарат связи «Меридиан-М» предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что ракета стартовала в 11.24 мск, выведение спутника на орбиту разгонным блоком «Фрегат» также прошло в штатном режиме. Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году. Гарантийный срок службы спутника «Меридиан» — семь лет. В 2019 году на орбиту вывели первый модернизированный спутник «Меридиан-М». Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.