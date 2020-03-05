«Микрон» запускает в серийное производство радиочастотную метку

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Российский производитель корпусированных RFID-меток ГК «Силтэк» и крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России ГК «Микрон» запускают в серийное производство новый продукт серии S-Tag 3D — сверхкомпактную круглую UHF RFID-метку 3D mini для удаленной идентификации металлических объектов.

Метка, совместно спроектированная инженерами «Силтэк» и «Микрона», предназначена для маркировки объектов из металла: станков и оборудования, контейнеров и оборотной тары, промышленных роботов, транспорта, прочих механизмов и устройств на промышленных производствах.

Конструкция меток серии 3D обеспечивает большую дистанцию считывания при различных вариантах позиционирования — не менее 5 метров, что позволяет удаленно и оперативно идентифицировать все объекты учета, находящиеся на этом расстоянии. Материал корпуса полностью герметичен, устойчив к воздействию окружающей среды и рассчитан на длительный срок службы.

— RFID-метки для металла имеют широкий спектр применения и могут использоваться в целом ряде решений — для контроля контрафакта, автоматизации производственных и логистических процессов, складского учета, контроля дистрибуции и в маркетинговых задачах, — отметил руководитель группы развития продуктов RFID и IT ПАО «Микрон» Василий Волосов. — Однако это самые сложные в исполнении метки, с особыми требованиями к изоляции микросхемы, и наша RFID-лаборатория провела серьезную работу, чтобы продукция «Микрона» пополнилась линейкой меток, которые устойчиво считываются на металлических объектах на больших расстояниях и занимают свое достойное место в проектах радиочастотной идентификации в промышленности и логистике.