В Астраханской области испытывают мишенный комплекс ПВО «Адъютант»

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Мишенный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Адъютант», имитирующий крылатые ракеты и кустарно изготовленные беспилотники боевиков в Сирии, проходит испытания в Астраханской области. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

«На базе 4-го Государственного центрального межвидового полигона стартовал заключительный этап государственных испытаний универсального мишенно-тренировочного комплекса „Адъютант“. Устройство имитирует современные средства нападения, в том числе крылатые ракеты и кустарно изготовленные БПЛА, аналогичные применяемым незаконными формированиями в Сирии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Адъютант» состоит из подвижного пункта управления, пяти типов воздушных мишеней и средств их запуска.

«Воздушные мишени тренируют расчеты зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, радиолокационных станций, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов», — пояснили в Минобороны.

Сообщается, что сейчас мишенный комплекс проходит проверку на соответствие заявленным техническим и эксплуатационным характеристикам.