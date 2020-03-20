В Крымске Краснодарского края открылся новый детский сад

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Новый детский сад в Крымске рассчитан на 80 мест (1 группа раннего возраста 3 группы дошкольного возраста), оснащенный новейшим техническим и игровым оборудованием

В строительство и оснащение дошкольного учреждения на 80 мест с ясельными группами вложено порядка 89 млн рублей. В том числе, 69 млн рублей направили в рамках краевой программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

В Краснодарском крае в 2020 году начнется строительство 10 школ и 13 детских садов с ясельными группами.

На их строительство направят порядка 10 млрд рублей — это средства федерального и краевого бюджетов, выделенные в рамках нацпроектов и региональных программ.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru