Новейший тяжелый механизированной мост поступил на вооружение военных инженеров ВВО в Приморье

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Новейший комплект ТММ-3М2 (тяжелый механизированный мост) поступил на вооружение инженерных подразделений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском крае.

В комплекте ТММ-3М2, состоящим из четырёх машин на базе автомобилей КаМАЗ, усовершенствованы возможности по времени установки моста и мобильности.

К примеру, в новом образце техники заменена механическая лебедка для сборки и разборки моста на гидравлическую, она позволяет менять скорость складывания и раскладывания мостового блока, а следовательно и сократить время его установки. Также установлены видеокамеры заднего вида, для объективного контроля места укладки пролетов моста.

ТММ-3М2 служит для оборудования переходов шириной до 40 метров через различные преграды на путях движения войск как на гусеничной, так и на колесной технике.