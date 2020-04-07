Армейская авиация ЮВО усилена новыми «Терминаторами»

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Авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в Краснодарском крае получил два вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщает пресс-служба округа.

В сообщении говорится, что в ближайшие время экипажи вертолетов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до тысячи метров, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. Таким образом, данная машина — самый массовый двухдвигательный вертолет в истории