«Звездочка» передала Минобороны исследовательское судно «Академик Александров»

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Центр судоремонта «Звездочка» передал Минобороны РФ океанографическое исследовательское судно (ОИС) «Академик Александров» проекта 20183. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в кораблестроительной отрасли.

«Церемония подъема флага прошла на судне без особой огласки еще в марте этого года», — уточнил собеседник агентства.

По его оценке, отсутствие огласки этого мероприятия связано с тем, что судно построено по заказу Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.

В пресс-службе «Звездочки» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ТАСС подтвердили, что судно передано военному ведомству.

Закладка судна «Академик Александров» проекта 20183, разработанного АО «ЦМКБ «Алмаз» (Санкт-Петербург), первоначально обозначавшегося как морское судно обеспечения или спасательное буксирное судно, состоялась 20 декабря 2012 года.

Государственный контракт на изготовление и поставку судна был заключен 1 августа 2012 года. При закладке сообщалось, что это многоцелевое судно усиленного ледового класса предназначено для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники. Судно было выведено из эллинга 11 мая 2017 года. Его испытания продолжались более года. «Академик Александров» — третье судно линейки проекта 20180, построенное на «Звездочке».