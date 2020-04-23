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Армия и Флот

Минобороны получило два самолета Ту-160 после модернизации

 © sun9-39.userapi.com

Специалистами 264 военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников»

На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий.

Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.

Перед отправкой в войска успешно были проведены наземные испытания, а также воздушными суднами был совершен облет с целью подтверждения эффективности и качества выполненных работ.

 © sun9-42.userapi.com

 © sun1-25.userapi.com

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rH2mgm9XZ78

Ту-160 является самым скоростным ракетоносцем-бомбардировщиком в мире из стоящих на вооружении. Он способен набирать скорость до 2200 километров в час, что является абсолютным рекордом для самолетов такого класса.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12288523@egNews

Ту–160
  • seregin-s1 seregin-s1
    23.04.2020:41:03

    Здорово! Люди работают, самолёты летают. Слава людям труда!

    #1195997
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