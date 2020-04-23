Минобороны получило два самолета Ту-160 после модернизации
Специалистами 264 военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. С.П.Горбунова были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников»
На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий.
Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.
Перед отправкой в войска успешно были проведены наземные испытания, а также воздушными суднами был совершен облет с целью подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rH2mgm9XZ78
Ту-160 является самым скоростным ракетоносцем-бомбардировщиком в мире из стоящих на вооружении. Он способен набирать скорость до 2200 километров в час, что является абсолютным рекордом для самолетов такого класса.
23.04.2020:41:03