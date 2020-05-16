В Ленинградской области и Севастополе открылись госпитали Министерства обороны

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В Пушкине Ленинградской области открылся госпиталь Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом.

Госпиталь на 60 коек будет принимать как военных, так и гражданских. В первую очередь госпиталь ориентирован на лечение военных, членов их семей и военных пенсионеров.

Стационар развернули на территории 442-го военного клинического госпиталя. На работы ушло почти два месяца. Площадь медцентра — 6100 м, рассказал начальник филиала окружного военного клинического госпиталя ЗВО подполковник медицинской службы Аким Мурсалов. Он добавил, что в распоряжении медиков есть 10 реанимационных палат, а всего медицинское учреждение будут обслуживать 25 врачей, 478 медсестёр и 45 санитаров.

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В Севастополе в райне бухты Омега 15 мая открылся современный медицинский центр Министерства обороны на территории филиала № 1 Военно-морского клинического госпиталя № 1472. Объект рассчитан на 60 мест: 50 коек с кислородом и 10 современных реанимационных коек. Также в госпитале размещён диагностический модуль с современным аппаратом компьютерной томографии и другим оборудованием.

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