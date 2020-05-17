В Хабаровском крае открылся самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь для пациентов с коронавирусом

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15 мая в Хабаровском крае открылся в селе Анастасьевка в 40 км от Хабаровска открылся медицинский центр Министерства обороны для пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Это самый крупный на Дальнем Востоке госпиталь — на 200 мест.

С 20 марта группировка из 1,5 тыс. военных строителей трудилась в круглосуточном режиме для того, чтобы вместо обычных 6-8 месяцев построить столь важный объект за 56 дней.

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Здание общей площадью 11 тыс. кв. м. построено из быстровозводимых конструкций. Сам госпиталь представляет собой комплекс нескольких зданий и сооружений, предназначенных как для лечения пациентов, так и для обслуживания медцентра.

Медцентр представляет собой комплекс сооружений, в состав которого входят: одноэтажное здание медицинского центра, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция, станция медицинских газов, пункт дезинфекции транспорта. Из аппаратуры в госпитале установлен компьютерный томограф, комплекс рентгеновский цифровой, аппарат рентгеновский передвижной, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты, аппарат экстропоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), видеобронхоскоп, дуоденоскоп, гастрофиброскоп, колонофиброскоп.

В штате медцентра 44 врача, 87 человек среднего и 64 — младшего медицинского персонала. Военные врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Весь медцентр может принять на лечение 200 человек: оборудовано 20 мест в реанимации, а также 180 одноместных и двухместных палат.

Медучреждение предназначено и для экстренной помощи и для стационарного лечения. Весь персонал будет работать в костюмах 1-го типа, которые обеспечивают максимальный уровень защиты.

Военные врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

В госпитале возможно лечить до 400 пациентов в месяц, кроме того, если возникнет необходимость, количество коек можно увеличить на 30%. Для приема первых пациентов все готово.