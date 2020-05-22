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Армия и Флот

Российские войска получили первую партию артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ»

 © tass.ru

Первая партия новейшего артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» поставлена Вооруженным силам РФ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.

«Это первая поставка межвидового артиллерийского комплекса „Коалиция-СВ“ в войска. Основа его огневой мощи — пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем», — сказали в госкорпорации.

В пресс-службе подчеркнули, что по своим основным тактико-техническим характеристикам — скорострельности, дальности, точности стрельбы — «Коалиция-СВ» превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.

Комплекс «Коалиция-СВ»

Комплекс предназначен для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манерам резервов противника в глубине его обороны.

Одной из главных его особенностей является возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации.

Также в комплект вооружения «Коалиции» входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом «Корд».

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе «Уралвагонзавода», испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия «Коалиция-СВ» завершатся в 2022 году.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/8543127

"Коалиция-СВ"
  • Vladimir Glazunov Vladimir Glazunov
    22.05.2022:00:49

    Серийные будут на платформе Армата?

    #1198719
    • Нет аватара vlad_i_slav
      23.05.2002:07:53

      Это вряд ли. Программа Армата (т-14,15,16) пока будет развиваться параллельно проекту Коалиция. Когда оба проекта обкатают в войсках в полном составе — тогда и сопряжение проектов будут делать. Слишком много новшеств — это слишком высокие риски. Поэтому Коалицию и решили пока делать на проверенной подвижной части. Чтобы хотя бы на «тракторе» дополнительные риски не плодить. Итак Армата перегруженная — аж целых 3 машины полностью новых в строй вводить. А это значит, что конструктивные изменения по каждой из них вводить нужно с учетом ещё двух машин — как на них это скажется. А если ещё и Коалиция была бы — совсем тяжело перепроектировать было бы.

      Отредактировано: vlad_i_slav~02:13 23.05.20
      #1198744
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