В Новосибирске открылся новый детский сад

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Детский сад № 51 открыли в микрорайоне «Стрижи». Дошкольное учреждение станет частью образовательного кластера формата «детский сад — высшее образование».

Новый детский сад рассчитан на 200 мест — это 10 групп, две из которых — для детей ясельного возраста.

ГК «Стрижи» заранее зарезервировала место в микрорайоне для строительства детского сада, за свой счет застройщик сделал проект, по дарственной передал землю региональному УКСу (управлению капитального строительства), подвел коммуникации. УКС и министерство строительства по федеральной программе нашли деньги, и в День защиты детей детский сад на Охотской открыл двери, пока, правда, только для взрослых гостей.

«Объект был возведен за 6 месяцев „в чистом поле“ — это настоящий трудовой подвиг строителей, — оценил работу подрядчика гендиректор ГК „Стрижи“ Илья Поляков. Проект во многом уникальный. Детский сад № 51 — это часть образовательного кластера на базе школы № 51. Для детей это прежде всего преемственность в образовании, то есть, они плавно переходят из детсадовского возраста в школьный. Начиная со средних групп они будут ходить в школу на экскурсии, для них это будет знакомое, родное здание, будут совместные мероприрятия со школьниками, общая игровая спортивная площадка. Мы планируем на базе школы № 51 создать с ведущими вузами города несколько специализированных классов (с мединститутом сейчас это серьезно обсуждаем, на очереди переговоры со СГУПСОМ) и продлить такую преемственность от детского сада до высшего образования».

© tayga.info

© tayga.info

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