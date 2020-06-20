В Новосибирске открылся новый детсад

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Детский сад с сенсорной комнатой для психологической разгрузки воспитанников открылся в развивающемся районе Новосибирска, где остро стоит проблема нехватки мест в детских садах. Помимо групповых помещений, в новом корпусе обустроены современные музыкальный и физкультурный залы, а также ИЗО-студия, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

В регионах Сибири остро стоит проблема нехватки мест в школах и детских садах. В конце марта полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал, что около 300 тыс. детей до трех лет не обеспечены местами в детсадах. Для решения этой проблемы до 2024 года в Сибири планируется построить более 140 детсадов, 44 из них — в Новосибирской области.

Новый детский сад построен по типовому проекту, в здании запроектировано 12 групп, из которых четыре группы — для детей ясельного возраста и восемь групп — для ребятишек от 3 до 7 лет. Объект особенно актуален, так как построен на территории нового жилмассива, где проживают более 50 тыс. жителей, и микрорайон продолжает активно застраиваться и развиваться.

В детский сад набран штат сотрудников, и вскоре учреждение начнут посещать 220 детей от 1,5 до 3 лет. В новом корпусе, помимо пищеблока и прачечной, музыкального и физкультурного залов, обустроены ИЗО-студия и сенсорная комната. Последнюю дети будут посещать вместе с психологами. В комнате установлено специальное оборудование и предметы, каждый из которых воздействует на один или несколько органов чувств ребенка — зрение, слух, обоняние, осязание и вкусовые рецепторы. В сенсорной комнате воспитанники смогут двигаться и взаимодействовать с предметами, что позволит им научиться быстро реагировать на нестандартные ситуации.

Во многих ДОУ, возводящихся в регионе по нацпроекту, есть сенсорные комнаты. «Это новшество во многом зависит от детей, которые будут ходить в этот детский сад, ведь они бывают разные — это могут быть и дети с патологиями и дети с ОВЗ. Для жителей этого района, для детей, которые пойдут в этот детский сад предусмотрена сенсорная комната.

Новый детский сад построен в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» государственной программы РФ «Развитие образования» нацпроекта «Демография». Всего до 2024 года в регионе планируется возвести 44 детских сада. Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.