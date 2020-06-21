В Карачаево-Черкесии открыли седьмой госпиталь для пациентов с коронавирусом

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Седьмой госпиталь на 150 коек для зараженных коронавирусом открыли в Карачаево-Черкесии на базе Усть-Джегутинской центральной больницы. Об этом в субботу журналистам сообщили в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Отмечается, что все палаты нового госпиталя оснащены кислородом, также подготовлено 12 реанимационных коек, аппараты искусственной вентиляции легких, ЭКГ, рентген-аппарат, компьютерный томограф, все необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты. Для работников госпиталя подготовлено общежитие.

Всего в Карачаево-Черкесии развернуто 925 койко-мест для зараженных коронавирусом, ранее был открыт резервный госпиталь на 65 коек на базе Правокубанской участковой больницы.

Поздравляю всех с днем медицинского работника.