В компании ОСАТЕК разработан новый модуль CompactPCI Serial — ОМ536
ОСАТЕК представляет новый модуль формата CompactPCI Serial 3U — OM536.
Модуль предназначен для ввода дискретных сигналов (DC) и имеет 2 группы по 16 каналов с гальванической изоляцией между группами. Все входные каналы гальванически изолированы от интерфейсной части.
ОМ536 предназначен для применения в системах CompactPCI Serial.
Как и все модули CompactPCI Serial разработки компании ОСАТЕК, ОМ536 полностью соответствует стандарту PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0). Размер модуля — 3U, 4HP, размер платы 100×160 мм. Подключение модуля к шине CPCI-S осуществляется через разъем P1. ОМ536 совместим для работы в стандартном периферийном слоте с поддержкой режима PCIe x1 Gen½.
Модуль ОМ536 работает в температурном диапазоне −40…+85°С. По запросу Заказчика ОМ536 может иметь защитное покрытие.
Технические характеристики модуля представлены в таблице:
|Напряжение питания модуля
|5 В DC
|Входное сопротивление канала
|не менее 10 кОм
|Максимально допустимое входное напряжение канала
|не более 32В
|Диапазон входного напряжения срабатывания (задается программно), В
|логические уровни срабатывания
|«1»
|«0»
|
— уровень TTL
— 15В
— 24В
|
4,0
13,1
20,0
|
1,2
10,0
16,1
|Время подавления дребезга контактов для входных каналов (задается программно)
|0-16256 мс
|
Прочность гальванической изоляции
— между каналами и интерфейсной частью
— между группами каналов
|
не менее 2000В
не менее 500В
|Ток потребления по 5 В
|не более 0,47А
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