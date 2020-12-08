ОСАТЕК представляет новый модуль формата CompactPCI Serial 3U — OM536.

Модуль предназначен для ввода дискретных сигналов (DC) и имеет 2 группы по 16 каналов с гальванической изоляцией между группами. Все входные каналы гальванически изолированы от интерфейсной части.

ОМ536 предназначен для применения в системах CompactPCI Serial.

модуль ОМ536 © www.osatec.ru

Как и все модули CompactPCI Serial разработки компании ОСАТЕК, ОМ536 полностью соответствует стандарту PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0). Размер модуля — 3U, 4HP, размер платы 100×160 мм. Подключение модуля к шине CPCI-S осуществляется через разъем P1. ОМ536 совместим для работы в стандартном периферийном слоте с поддержкой режима PCIe x1 Gen½.

Модуль ОМ536 работает в температурном диапазоне −40…+85°С. По запросу Заказчика ОМ536 может иметь защитное покрытие.

Технические характеристики модуля представлены в таблице: