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В компании ОСАТЕК разработан новый модуль CompactPCI Serial — ОМ536

ОСАТЕК представляет новый модуль формата CompactPCI Serial 3U — OM536.

Модуль предназначен для ввода дискретных сигналов (DC) и имеет 2 группы по 16 каналов с гальванической изоляцией между группами. Все входные каналы гальванически изолированы от интерфейсной части.

ОМ536 предназначен для применения в системах CompactPCI Serial.

модуль ОМ536модуль ОМ536 © www.osatec.ru

Как и все модули CompactPCI Serial разработки компании ОСАТЕК, ОМ536 полностью соответствует стандарту PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0). Размер модуля — 3U, 4HP, размер платы 100×160 мм. Подключение модуля к шине CPCI-S осуществляется через разъем P1. ОМ536 совместим для работы в стандартном периферийном слоте с поддержкой режима PCIe x1 Gen½.

Модуль ОМ536 работает в температурном диапазоне −40…+85°С. По запросу Заказчика ОМ536 может иметь защитное покрытие.

Технические характеристики модуля представлены в таблице:

Напряжение питания модуля 5 В DC
Входное сопротивление канала не менее 10 кОм
Максимально допустимое входное напряжение канала не более 32В
Диапазон входного напряжения срабатывания (задается программно), В
логические уровни срабатывания «1» «0»

— уровень TTL

— 15В

— 24В

4,0

13,1

20,0

1,2

10,0

16,1
Время подавления дребезга контактов для входных каналов (задается программно) 0-16256 мс

Прочность гальванической изоляции

— между каналами и интерфейсной частью

— между группами каналов

не менее 2000В

не менее 500В
Ток потребления по 5 В не более 0,47А
Источник: https://www.osatec.ru/press-tsentr/novosti/om536/

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