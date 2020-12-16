Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел в море для завершения заводских ходовых испытаний
Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для завершения серии заводских ходовых испытаний.
В полигонах боевой подготовки моряки, совместно с представителями промышленности окончательно проверят в различных режимах системы и механизмы корабля, испытают новое оружие.
Ремонт и модернизация фрегата проводится на базе АО «Центр судоремонта „Дальзавод“» во Владивостоке, где на «Маршале Шапошникове» проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. Также он получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран», новейшее артиллерийское вооружение.
Планируется, что до конца года корабль вернется в состав сил Тихоокеанского флота.
16.12.2011:53:43
16.12.2012:45:51