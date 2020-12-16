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Судостроение и судоходство

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» вышел в море для завершения заводских ходовых испытаний

 © function.mil.ru

Модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море для завершения серии заводских ходовых испытаний.

В полигонах боевой подготовки моряки, совместно с представителями промышленности окончательно проверят в различных режимах системы и механизмы корабля, испытают новое оружие.

Ремонт и модернизация фрегата проводится на базе АО «Центр судоремонта „Дальзавод“» во Владивостоке, где на «Маршале Шапошникове» проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. Также он получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран», новейшее артиллерийское вооружение.

Планируется, что до конца года корабль вернется в состав сил Тихоокеанского флота.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12330404@egNews

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«Центр судоремонта «Дальзавод»», «Маршал Шапошников»
  • Нет аватара Lunoxod
    16.12.2011:53:43

    Что улучшили?

    #1218712
    • Нет аватара ILIA_1992
      16.12.2012:45:51

      А ты читаешь до конца?

      где на «Маршале Шапошникове» проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. Также он получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран», новейшее артиллерийское вооружение.

      #1218717
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