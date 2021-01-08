В войска ЮВО в Ростовской области поступила крупнейшая партия радиостанций «Азарт»

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На вооружение воинских частей и подразделений 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области, поступила партия из 1,7 тысяч цифровых радиостанций «Азарт-П1». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для обеспечения засекреченной связи. Устройство способно настраиваться на любые частоты и обеспечивать связь с обычными мобильными телефонами.

Также «Азарт-П1» способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия — до 4 км.