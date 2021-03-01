В Красноярске открыли новую школу на 1280 мест
В Красноярске открылась новая школа. Учебное заведение № 158 на ул. Складская, 32 в микрорайоне Пашенный получило название «Грани».
Школа провела сегодня две церемонии открытия с целью соблюдения мер предосторожности в период коронавирусной инфекции, родителям побывать на церемонии не удалось. Работает сайт школы, там можно узнать, как перевести своего ребенка учиться. Запись будущих первоклассников начнется после 1 апреля.
Школа была построена в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитана на 1 280 учеников. В здании имеются огромная библиотека, спальни для детей начальных классов, современный пищеблок, тренажёрные и хореографические залы. Школа полностью приспособлена для обучения маломобильных ребят. Так, в большом актовом зале предусмотрены места для особых детишек и даже оборудован специальный подъёмник на сцену. Кроме того, помимо шести обычных спортзалов, имеется отдельный, предназначенный для детей с особенностями здоровья.
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