Совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» по освоению двух месторождений создали в НАО

Совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» по освоению Лаявожского и Ванейвисского месторождений зарегистрировано в Ненецком автономном округе.

Совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» зарегистрировано в Нарьян-Маре.

По словам главы региона, новое предприятие получило название «Лаявожнефтегаз» и будет заниматься освоением Лаявожского и Ванейвисского месторождений.

В январе 2021 года главы «Газпрома» и «Лукойла» в ходе рабочей встречи обсудили проект разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) в рамках совместного предприятия (СП). Как ранее сообщалось, объем инвестиций в совместное предприятие составит около 200 млрд рублей.

Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены восточнее города Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений — 27,4 млн тонн, природного газа — 225,3 млрд кубометров. Лицензия на пользование участком недр федерального значения, включающим эти месторождения, принадлежит «Газпрому».