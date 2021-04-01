В Череповце открыли цех по производству барж

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На судостроительном заводе запустили цех по производству элементов для барж. По словам руководства предприятия, уже есть заказы, поэтому завод будет развиваться.

«Летом хотим построить склад 600 квадратных метров, административно-бытовой комплекс, офис, проходную. Больше чем на 60% готова стапельная площадка, сделано берегоукрепление, забиты сваи под здания цехов, склада и АБК. Получили заказ на две баржи и буксир-толкач. Буксир собирают в Нижнем Новгороде, баржи собираем здесь. Корпус толкача готов на 70%, баржи только начали», — рассказал исполнительный директор Череповецкого судостроительного завода Иван Шмойлов.

Баржи на 80% будут из череповецкого металла, испытания судов на воде завершатся до конца лета.

Как говорят судостроители, череповецкие баржи — уникальные, сделаны по голландским технологиям. Каждая — всего восемь метров в ширину, но их можно объединять в составы по четыре, шесть и даже восемь судов. Максимальный объем перевозимого груза на восьми баржах — 4 800 тонн.

«В практике советского и российского судостроения барж таких габаритов не делали. Длина судна — больше 46 метров, ширина — около восьми, высота борта — 3,5 метра, осадка — до 2,5 метра при полной загрузке. То есть баржа пройдет от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Судовой ход — 16,8 метра, составы можно собирать в две нитки», — рассказал технический директор судостроительного завода Олег Борисов.

Сейчас в планах производителей — 72 баржи и 12 толкачей-буксиров. Пока на заводе работают 30 человек, до конца года возьмут еще 20. Все сотрудники прошли обучение на месте и аттестацию в Санкт-Петербурге.

«Два года назад на инвестсовете был выделен участок под завод. Инвестор обучает сотрудников для работы на производстве. Все идет по графику, а к 2023 году завод выйдет на полную мощность», — отметила директор Агентства городского развития Оксана Андреева.

В завод уже вложено 300 миллионов рублей, запланировано еще 250 миллионов рублей инвестиций.

Судостроительный завод стал резидентом ТОСЭР и получил налоговые льготы.

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© st.cherinfo.ru