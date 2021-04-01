В Череповце открыли цех по производству барж
На судостроительном заводе запустили цех по производству элементов для барж. По словам руководства предприятия, уже есть заказы, поэтому завод будет развиваться.
«Летом хотим построить склад 600 квадратных метров, административно-бытовой комплекс, офис, проходную. Больше чем на 60% готова стапельная площадка, сделано берегоукрепление, забиты сваи под здания цехов, склада и АБК. Получили заказ на две баржи и буксир-толкач. Буксир собирают в Нижнем Новгороде, баржи собираем здесь. Корпус толкача готов на 70%, баржи только начали», — рассказал исполнительный директор Череповецкого судостроительного завода Иван Шмойлов.
Баржи на 80% будут из череповецкого металла, испытания судов на воде завершатся до конца лета.
Как говорят судостроители, череповецкие баржи — уникальные, сделаны по голландским технологиям. Каждая — всего восемь метров в ширину, но их можно объединять в составы по четыре, шесть и даже восемь судов. Максимальный объем перевозимого груза на восьми баржах — 4 800 тонн.
«В практике советского и российского судостроения барж таких габаритов не делали. Длина судна — больше 46 метров, ширина — около восьми, высота борта — 3,5 метра, осадка — до 2,5 метра при полной загрузке. То есть баржа пройдет от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Судовой ход — 16,8 метра, составы можно собирать в две нитки», — рассказал технический директор судостроительного завода Олег Борисов.
Сейчас в планах производителей — 72 баржи и 12 толкачей-буксиров. Пока на заводе работают 30 человек, до конца года возьмут еще 20. Все сотрудники прошли обучение на месте и аттестацию в Санкт-Петербурге.
«Два года назад на инвестсовете был выделен участок под завод. Инвестор обучает сотрудников для работы на производстве. Все идет по графику, а к 2023 году завод выйдет на полную мощность», — отметила директор Агентства городского развития Оксана Андреева.
В завод уже вложено 300 миллионов рублей, запланировано еще 250 миллионов рублей инвестиций.
Судостроительный завод стал резидентом ТОСЭР и получил налоговые льготы.
Читайте также...
- На Шекснинской птицефабрике в Вологодской области запустили новое производство
- Новые жилые комплексы Вологды
- В городе Череповец началось строительство судостроительного завода