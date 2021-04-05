© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

Насосная станция Амурского ГПЗ успешно прошла испытания и готова к эксплуатации. Завершились индивидуальные испытания важного оборудования общехозяйственного значения — насосов хозяйственной, питьевой, противопожарной и технической воды собственной насосной станции.

Состоялось заполнение и испытания коллекторов пожарного водоснабжения гидрантов, лафетных установок и колец орошения производственной части первого пускового комплекса (1 и 2 технологические линии).

Заполнены два противопожарных резервуара по 10 тысяч кубометров каждый. Противопожарную защиту обеспечат четыре насоса с выработкой 830 куб. м воды в час и два по 500 куб. м в час. Общая заполненность противопожарного водовода — порядка 6 000 кубометров воды.

В соответствии с проектом для обеспечения предприятия водными ресурсами организовано 7 скважин (3 временных и 4 постоянных), 5 водопроводов, в том числе для повторно используемой воды.

На Амурском ГПЗ предусмотрена система очистки воды полного цикла. Бытовые и промышленные стоки, образующиеся при эксплуатации, будут направляться на очищение и обеззараживание. Очистные сооружения рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу в полуавтоматическом режиме. Очищенная после использования питьевая вода будет направляться на технологические нужды — промывку сетей и противопожарное обеспечение.

Очистные сооружения предприятия соответствуют российским и международным экологическим стандартам. Вода после нескольких циклов очистки пригодна для водоемов рыбохозяйственного значения.

Справка

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Товарной продукцией помимо очищенного метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ».

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru