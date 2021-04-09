Компанией «РЭЛТЕК» разработано новое поколение ультразвуковых генераторов

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Компания «РЭЛТЕК» успешно завершила работы по поставке и запуску комплектов ультразвукового оборудования для компании «SEMAT». В состав комплектов вошли ультразвуковые генераторы УЗГК-5-22 МС и магнитострикционные излучатели ПМС-4-18 ОС.

Всего было поставлено четыре комплекта оборудования: два из них на данный момент успешно эксплуатируются на «Уральском заводе гражданской авиации», еще два комплекта — на «Наро-Фоминском машиностроительном заводе».

Оборудование предназначенно для ультразвукового деформационного упрочнения сложно-фасонных изделий.

Россия до 2017 года не имела собственного производителя подобного рода оборудования, оно производилось только на Украине (с использованием ультразвукового оборудования компании «РЭЛТЕК») и за границей. Компания «РЭЛТЕК» поставляет ультразвуковые модули с начала 2000-х гг. не только по России, но и по дальнему Зарубежью. Определяющим фактором для обращения к компании «РЭЛТЕК» послужил большой опыт аналогичной работы с украинскими производителями (АО «Мотор Сич»), поэтому специалисты компании «SEMAT» выбрали именно ее.

В современных установках, выпускаемых «SEMAT», применены следующие специальные опции:

Генератор УЗГК-5-22МС ОС:

1. Связь по RS-485, протокол Modbus rtu с ОВЕН СПК110 для управление работой генератора и магнитострикционного преобразователя. Разъем для подключения в комплекте поставки.

2. Передаваемые и контролируемые параметры:

2.1. Частота с дискретностью 1Гц

2.2. Ток подмагничивания с дискретностью 100мА

2.3. Запуск/останов

3. Контролируемые параметры:

3.1. Состояние генератора (с расшифровкой кодов состояния)

3.2. Мощность

4. Параметры обмена:

4.1. Адрес устройства.

4.2. Скорость обмена.

4.3. Контроль четности.

4.4. Стоп бит

5. Продолжительность рабочего цикла от 1 с до 8 час.

6. Дискретность установки продолжительности 1 с

Максимальная выходная мощность генератора УЗГК-5-22МС ОС — 5 кВт.

7. Полное описание протокола обмена поставляется в электронном виде

Заданные значения: частота, ток подмагничивания устойчиво поддерживают амплитуду УЗ колебаний рабочего торца ПМС с точностью ± 10% в течение рабочего цикла, при неизменной нагрузке на волновод.

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Магнитострикционный преобразователь ПМС-4-18 ОС:

1. Боковой подвод/отвод охлаждающей воды

2. Гибкий боковой подвод силовых и контрольных кабелей

В генераторе УЗГК и ПМС применены только качественные материалы и комплектующие, подтвержденные сертификатами соответствия.

Разработанные ультразвуковые установки предназначены для ультразвукового деформационного упрочнения (УЗДУ) сложно-фасонных изделий в пространственно-ограниченном объёме за счёт кинетической энергии движущихся рабочих тел (стальных шариков) с использованием (или без использования) мелкодисперсных порошкообразных легирующих материалов.