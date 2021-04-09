Компанией «РЭЛТЕК» разработано новое поколение ультразвуковых генераторов
Компания «РЭЛТЕК» успешно завершила работы по поставке и запуску комплектов ультразвукового оборудования для компании «SEMAT». В состав комплектов вошли ультразвуковые генераторы УЗГК-5-22 МС и магнитострикционные излучатели ПМС-4-18 ОС.
Всего было поставлено четыре комплекта оборудования: два из них на данный момент успешно эксплуатируются на «Уральском заводе гражданской авиации», еще два комплекта — на «Наро-Фоминском машиностроительном заводе».
Оборудование предназначенно для ультразвукового деформационного упрочнения сложно-фасонных изделий.
Россия до 2017 года не имела собственного производителя подобного рода оборудования, оно производилось только на Украине (с использованием ультразвукового оборудования компании «РЭЛТЕК») и за границей. Компания «РЭЛТЕК» поставляет ультразвуковые модули с начала 2000-х гг. не только по России, но и по дальнему Зарубежью. Определяющим фактором для обращения к компании «РЭЛТЕК» послужил большой опыт аналогичной работы с украинскими производителями (АО «Мотор Сич»), поэтому специалисты компании «SEMAT» выбрали именно ее.
В современных установках, выпускаемых «SEMAT», применены следующие специальные опции:
Генератор УЗГК-5-22МС ОС:
1. Связь по RS-485, протокол Modbus rtu с ОВЕН СПК110 для управление работой генератора и магнитострикционного преобразователя. Разъем для подключения в комплекте поставки.
2. Передаваемые и контролируемые параметры:
2.1. Частота с дискретностью 1Гц
2.2. Ток подмагничивания с дискретностью 100мА
2.3. Запуск/останов
3. Контролируемые параметры:
3.1. Состояние генератора (с расшифровкой кодов состояния)
3.2. Мощность
4. Параметры обмена:
4.1. Адрес устройства.
4.2. Скорость обмена.
4.3. Контроль четности.
4.4. Стоп бит
5. Продолжительность рабочего цикла от 1 с до 8 час.
6. Дискретность установки продолжительности 1 с
Максимальная выходная мощность генератора УЗГК-5-22МС ОС — 5 кВт.
7. Полное описание протокола обмена поставляется в электронном виде
Заданные значения: частота, ток подмагничивания устойчиво поддерживают амплитуду УЗ колебаний рабочего торца ПМС с точностью ± 10% в течение рабочего цикла, при неизменной нагрузке на волновод.
Магнитострикционный преобразователь ПМС-4-18 ОС:
1. Боковой подвод/отвод охлаждающей воды
2. Гибкий боковой подвод силовых и контрольных кабелей
В генераторе УЗГК и ПМС применены только качественные материалы и комплектующие, подтвержденные сертификатами соответствия.
Разработанные ультразвуковые установки предназначены для ультразвукового деформационного упрочнения (УЗДУ) сложно-фасонных изделий в пространственно-ограниченном объёме за счёт кинетической энергии движущихся рабочих тел (стальных шариков) с использованием (или без использования) мелкодисперсных порошкообразных легирующих материалов.